The Danish Girl

Kopenhagen in den 1920er-Jahren: Der Maler Einar Wegener ist als Künstler erfolgreich und lebt mit seiner Frau Gerda, ebenfalls Malerin, in einer glücklichen Beziehung.



Als Gerda Einar in Frauenkleidern malt, verändert sich das Leben des Paares für immer. Einar erkennt, dass er als Frau leben möchte. Gerdas Stern am Kunsthimmel steigt, sie kann die Porträts erfolgreich verkaufen.



Es gibt kein Zurück mehr, als Einar beginnt, sich in Frauenkleidern unter die Menschen zu mischen, und als "Lili" eine zweite Identität als Frau aufbaut. Den Namen Lili hat eine Freundin des Paares, Ulla, spontan gegeben.



Gerda liebt ihren Mann und will ihn unterstützen. Gleichzeitig führt sein Wunsch, die Rolle des männlichen Ehepartners nicht mehr ausfüllen zu wollen, zu einer Entfremdung des Paares. Gerda vermisst ihren Mann und weiß, dass sie ihn nicht zurückgewinnen wird. Sie findet Trost bei Einars Jugendfreund Hans, doch Hans kann Gerda Einar nicht ersetzen.



Trotz allem begleitet Gerda Einar schließlich nach Dresden. Dort führt der Arzt Kurt Warnekros für die damalige Zeit revolutionäre Geschlechtsumwandlungen operativ durch. Aus Dank für die Möglichkeit, sein wahres Ich zu leben, die ihm Dresden bietet, nennt sich Einar "Lili Elbe". Doch Einars Glück währt nur kurze Zeit. Es erfordert mehr als eine OP, von einem Mann zu einer Frau zu werden, und die Operationen sind lebensgefährlich.



Alicia Vikander erhielt 2016 für ihre Verkörperung Gerdas einen Oscar als Beste Nebendarstellerin. Eddie Redmayne war ein Jahr zuvor mit einem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden – für seine Darstellung des Physikers Stephen Hawking in "Die Entdeckung der Unendlichkeit".



"Das bewegende Drama über diesen Transgenderpionier ist perfekt inszeniert und hält emotional bis zum bitteren Ende in Atem, überzeugt auch durch Ausstattung, Atmosphäre und eine bis in die Nebenrollen optimale Besetzung."

("Blickpunkt:Film" vom 30. November 2015)