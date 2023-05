The Courier - Tödlicher Auftrag

Der Kurier ist eine namenlose Frau. Mit ihrem Motorrad ist sie dem stockenden Autoverkehr in der Millionenmetropole London haushoch überlegen. Ihre Lieferungen sind präzise und pünktlich. Eines Tages soll sie ein Päckchen überbringen. Was sie nicht ahnt: Dessen Inhalt soll einen Mann namens Nick Murch töten.



Nick Murch ist Zeuge eines Mordes geworden, den Ezekiel Mannings, ein New Yorker Schwerverbrecher, selbst begangen hat. Per Video soll der sich im Zeugenschutzprogramm befindende Nick an einem geheimen Ort dem Prozess gegen Mannings in den Staaten zugeschaltet werden.



Ezekiel Mannings ist kein Killer von der Straße: Er ist Herr über ein Verbrechensimperium, residiert in einer noblen Wohnung über den Dächern New Yorks und hat eine Tochter namens Alys, die ebenso eiskalt wie ihr Vater ist.



Das FBI hat Mannings in seiner Nobelbleibe festgesetzt. Ezekiel weiß, dass es einen Zeugen gibt, der sein Leben ruinieren kann. Der Mann soll sterben. Doch so weit kommt es nicht: Als das Giftgas aus dem Päckchen freigesetzt wird, rettet der Kurier Nick instinktiv das Leben. Fortan muss sie den Mann beschützen, auf den Mannings einen ganzen Schwarm von Berufskillern unter Führung von Agent Bryant angesetzt hat. Bryant ist ein Verräter – und nicht der einzige beim FBI.



Ex-Bond-Gefährtin Olga Kurylenko und Oscarpreisträger Gary Oldman sind die Stars des Thrillers um eine geheimnisvolle Fremde mit Schlagkraft. In dem hochspannenden, modernen Actionfilm spielt Olga Kurylenko als coole Heldin eine Rolle, wie sie jahrzehntelang im Kino Männern vorbehalten blieb.