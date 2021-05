The Bang Bang Club

Als besonders waghalsig gelten die Mitglieder des "Bang Bang Clubs": Ken und Kevin von der Tageszeitung "The Star", der portugiesische Agenturfotograf João und der ehrgeizige Freelancer Greg. Die Vier – auch privat eine Clique – machen sich als verschworene Truppe auf die Jagd nach dem besten Bild. Durch ihr Draufgängertum entstehen Fotos, die für weltweites Aufsehen sorgen und zwei von ihnen den begehrten Pulitzerpreis einbringen.



Ruhm, Mut und Erfahrung lassen die Bang-Bang-Fotografen jedoch vergessen, immer noch so verwundbar zu sein wie die Menschen, die sie aus nächster Nähe ablichten. Als einer von ihnen von einer Kugel tödlich getroffen wird, müssen sich die Überlebenden fragen, was sie da eigentlich tun.



Ein vom Lynchmob angezündeter Mann bei blutigen Township-Unruhen in Südafrika und das Lauern eines Geiers auf ein geschwächtes Mädchen bei der Hungersnot im Sudan – das sind zwei mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Bilder, die in den 1990er-Jahren für weltweites Aufsehen sorgten und heute sinnbildlich für die damaligen Geschehnisse stehen. Beide stammen von draufgängerischen Fotografen, die dem sogenannten "Bang Bang Club" angehörten. Diesem Kreis vier junger Männer widmete Regisseur Steven Silver sein gleichnamiges Politdrama, das die zweischneidige Rolle von Kriegsreportern ausleuchtet: Einerseits zeigen ihre Bilder die Schrecken und rütteln auf, andererseits leisten sie selbst den Opfern, denen sie ihren Erfolg verdanken, keine Hilfe.