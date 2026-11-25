Film
The Apprentice – The Trump Story
Die erstaunliche Geschichte des jungen Donald Trump, der im New York der 1970er- und 1980er-Jahre zunächst sein Immobilienimperium aufbaut - und dann nach immer mehr Macht strebt.
- Produktionsland und -jahr:
- USA , Kanada 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 15.01.2027
- 20:15 - 22:05 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Maßgeblichen Anteil daran hat der einflussreiche rechte Anwalt Roy Cohn. - Auf packende und unterhaltsame Weise seziert Regisseur Ali Abbasi die abgründige Seite der Weltmacht USA, indem er die wahre Geschichte von Donald Trumps Aufstieg erzählt.
In den 1970er-Jahren steht Donald Trump am Anfang seiner Karriere. Wie sein Vater möchte er in der New Yorker Immobilienbranche erfolgreich sein. Daher sucht er den Kontakt zu Roy Cohn, der in Wirtschaft und Politik sehr gut vernetzt ist.
Der erfolgreiche Rechtsanwalt wird zu Trumps Mentor und zeigt ihm nicht nur, wie man Macht erlangt, sondern vor allem, wie man sie einsetzen kann. Der Schüler zeigt sich äußerst gelehrig und startet eine einzigartige Karriere, die ihn bis an die Spitze der USA führt.
Der biografische Film erhielt zahlreiche Preise und Nominierungen, unter anderem auch bei den Academy Awards. Im Vorfeld versuchte der heutige Präsident die Veröffentlichung erfolglos zu verhindern.
Darsteller
- Donald Trump - Sebastian Stan
- Roy Cohn - Jeremy Strong
- Ivana Trump - Marija Bakalova
- Fred Trump - Martin Donovan
- Mary Anne Trump - Catherine McNally
- Freddy Trump - Charlie Carrick
Stab
- Regie - Ali Abbasi
- Autor - Gabriel Sherman
- Kamera - Kasper Tuxen
- Schnitt - Olivier Bugge Coutté, Olivia Neergaard-Holm
- Musik - Martin Dirkov, David Holmes & Brian Irvine