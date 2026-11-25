In den 1970er-Jahren steht Donald Trump am Anfang seiner Karriere. Wie sein Vater möchte er in der New Yorker Immobilienbranche erfolgreich sein. Daher sucht er den Kontakt zu Roy Cohn, der in Wirtschaft und Politik sehr gut vernetzt ist.



Der erfolgreiche Rechtsanwalt wird zu Trumps Mentor und zeigt ihm nicht nur, wie man Macht erlangt, sondern vor allem, wie man sie einsetzen kann. Der Schüler zeigt sich äußerst gelehrig und startet eine einzigartige Karriere, die ihn bis an die Spitze der USA führt.



Der biografische Film erhielt zahlreiche Preise und Nominierungen, unter anderem auch bei den Academy Awards. Im Vorfeld versuchte der heutige Präsident die Veröffentlichung erfolglos zu verhindern.