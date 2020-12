Tage am Strand

Roz' ‎Mann Harold, Lehrer an der lokalen Schule, hat sich schon ‎lange daran gewöhnt, das enge Band zwischen den Freundinnen zu akzeptieren ‎und sich im Hintergrund zu halten. Doch er fühlt sich immer öfter ausgeschlossen.‎ Als er das Angebot für einen interessanten Job an der Universität von Sydney ‎bekommt, sagt er zu. Er geht davon aus, dass die Familie ihm folgen wird – und ist ‎verletzt, als Roz ihm schließlich eröffnet, dass sie sich nicht trennen kann und will ‎von dem Leben, das sie bislang geführt hat.