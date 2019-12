Um einen Ausweg aus Davids Krise zu finden, überredet Alice ihren Partner, sich mit ihr in einer Art Selbstversuch in der Swinger-Szene umzusehen, um erotische Anregungen zu bekommen. Die Recherche soll sowohl Davids Misere beheben als auch als Material für einen karrierefördernden Bericht für Alices Zeitschrift dienen.



Colin Kennedy gelingt es in seinem ersten Spielfilm, der 2015 beim Filmfestival Edinburgh seine Premiere feierte, die Balance zu halten zwischen erotischer Stimmung, Humor und ergreifenden Gefühlen. Bei der Inszenierung der Erfahrungen des Paares mit der eigenen Sexualität und der anderer Paare in der Swinger-Szene konnte er sich auf seine einnehmenden Hauptdarsteller Elena Anaya und Owen MacDonnell verlassen. In der Rolle von Dolly, der Inhaberin des Sextempels, ist Elizabeth McGovern ("Downton Abbey") zu sehen.