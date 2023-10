Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn eins zwei drei

Doch was ist wirklich das Motiv der Entführung? Wie wollen die Geiselnehmer letztendlich entkommen, und wie kann man sie stoppen, ohne das Leben der Passagiere zu gefährden?



Die Dreharbeiten fanden in einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel in New York City statt. Quentin Tarantino inspirierten die Namen der Geiselnehmer (Mr. Blue, Mr. Grey, Mr. Brown, Mr. Green) für sein Filmdebüt "Reservoir Dogs", in dem sich die Gangsterbande auch Tarnnamen nach Farben gibt.