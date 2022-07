Schon lange ist der FBI-Agent Tim Harlend hinter dem Meisterdieb Will Montgomery her. Jetzt hat er in New Orleans endlich die Chance, ihn auf frischer Tat festzunehmen. Doch mit einer cleveren Finte scheint Will seinen Häschern einmal mehr ein Schnippchen zu schlagen - bis sein langjähriger Freund und Partner Vincent einen unschuldigen Augenzeugen erschießen will. Es kommt zum Streit, wertvolle Zeit geht verloren, die Polizeisirenen kommen näher. Vincent kann verschwinden - doch Will sitzt nach einer wilden Verfolgungsjagd in der Falle. Er hat keine Chance, als sich zu ergeben.



Acht Jahre später: Bei Wills Entlassung aus dem Gefängnis heftet Harlend sich sofort wieder an dessen Fersen. Der Grund: Die millionenschwere Beute aus dem Coup wurde nie gefunden, und der ehrgeizige Polizist ist überzeugt, dass Will sie vor seiner Festnahme versteckt hat. Da Vincent in der Zwischenzeit getötet wurde, könnte der Ganove die Millionen ganz allein kassieren. Vergeblich beteuert Will, dass er das Geld damals verbrannt hat, da er mit Beute im Gepäck noch länger hätte einsitzen müssen. Jetzt möchte er sich nur noch mit seiner entfremdeten Tochter Allison aussöhnen und ein neues Leben beginnen.



Was weder Will noch Harlend ahnen: Der psychopathische Vincent hat seinen Tod nur inszeniert. Auch er glaubt, dass Will die Beute versteckt hat, und will sich nun seinen Anteil holen. Zu diesem Zweck entführt er Alison, sperrt sie in den Kofferraum seines Wagens und gibt seinem einstigen Freund zwölf Stunden Zeit, um das Geld zu besorgen. Da der FBI-Mann Harlend dem verzweifelten Vater kein Wort von der Entführung glaubt, hat Will keine Wahl: Er muss Alison auf eigene Faust finden. Im Straßengewirr von New Orleans beginnt ein brutales Katz-und-Maus-Spiel.



Bei dem Thriller "Stolen" arbeiten gleich mehrere Actionspezialisten zusammen: Regisseur Simon West hat mit Nicolas Cage bereits den Actionklassiker "Con Air" gedreht. Zu seinen weiteren Erfolgen gehören "The Mechanic" und "The Expendables 2". Drehbuchautor David Guggenheim schrieb auch die Vorlage zu dem hoch gelobten Thriller "Safe House". Und in der Hauptrolle läuft Oscarpreisträger Nicolas Cage als Verbrecher, der zugleich Jäger und Gejagter ist, zu darstellerischer Hochform auf.