Stern des Gesetzes

Der abgebrühte Ex-Sheriff Morg Hickman, der jetzt als Kopfgeldjäger arbeitet, bringt die Leiche eines Gesetzlosen in ‎eine Westernstadt, um die Belohnung zu kassieren. Dabei wird er ungewollt in ein Kräftemessen zwischen dem ‎jungen, unerfahrenen Sheriff der Stadt, Ben Owens, und dem brutalen, machtgierigen Revolvermann Bart Bogardus ‎hineingezogen. Owens erkennt seine eigene Unzulänglichkeit, ist aber entschlossen, seinen Job zu behalten, um sich als ‎Mann zu beweisen, trotz des Widerstands seiner Geliebten Millie.‎



Wegen seiner Kopfgeldjagd verachtet, wird Hickman von den Einwohnern der Stadt keine Unterkunft gewährt. Kip, ein ‎Junge mit zerzausten Haaren, nimmt ihn mit zu seiner verwitweten Mutter Nona, die ebenfalls eine Ausgestoßene ‎ist, weil sie einen indianischen Ureinwohner geheiratet hat. Da Hickman auf die Bewilligung seiner Belohnung warten muss, übernachtet ‎er in Nonas Haus und entschließt sich außerdem, dem unerfahrenen Sheriff Nachhilfe zu geben.‎



Als der Arzt der Stadt von den McGaffey-Brüdern ermordet wird, will Bogardus die Täter lynchen und führt einen ‎Trupp zur McGaffey-Ranch. Hickman hält sich fern, bis er erfährt, dass Kip sich in die Gegend verirrt hat, in ‎der die McGaffeys sich verschanzt haben. Er rettet Kip, überwältigt die Brüder und übergibt sie an Owens.‎



Der Sheriff will die McGaffeys vor ein Gericht bringen, doch Bogardus hetzt einen Mob auf, um die ‎Inhaftierten kurzerhand aufzuknüpfen. Owens weiß, dass er Bogardus aufhalten muss, sonst kann er seinen Sheriffstern wegwerfen. ‎Er bittet um Hickmans Hilfe, doch diesem ist klar, dass Owens die Bewährungsprobe allein meistern muss.