Staatsanwälte küsst man nicht

Eines Tages wendet sich Laura mit einer ungewöhnlichen Bitte an Logan. Sie sucht seine Unterstützung bei einem schwierigen Fall: Chelsea Deardon, Tochter eines berühmten, bei einem Hausbrand ums Leben gekommenen New Yorker Malers, soll versucht haben, ein Gemälde ihres Vaters zu stehlen. Chelsea gesteht zwar die Tat, bestreitet aber das Verbrechen, da ihr Vater ihr das Bild gewidmet und am Vorabend seines Todes geschenkt habe.