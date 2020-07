Spion zwischen zwei Fronten

Auch eine hübsche Komtess, ebenfalls im Spionage-Dienst tätig, ist von Chapman recht angetan. Nach gründlicher Ausbildung wird dieser schließlich per Fallschirm über England abgesetzt, wo er die Vickers-Flugzeugwerke in die Luft sprengen soll. Dort wendet er sich jedoch an den britischen Geheimdienst und kann einen leitenden Verantwortlichen davon überzeugen, dass er sich als Agent gegen die Deutschen nützlich machen könnte, sofern die Regierung in London sich dafür großzügig erkenntlich zeige.



Auf dem Vickers-Gelände wird die Sprengung daraufhin nur vorgetäuscht. Dann wird Chapman wieder ins deutsch besetzte Frankreich eingeschleust. Zunächst steht der Doppelagent Todesängste aus, dann aber bekommt er von den Deutschen einen neuen Auftrag.



"James Bond"-Regisseur und Thriller-Spezialist Terence Young hat aus der wahren Geschichte des englischen Meisterspions Eddie Chapman einen actionreichen Reißer gemacht, der das Spionage-Geschäft zugleich witzig parodiert. Die Hauptrollen sind mit Christopher Plummer ("Waterloo"), Gert Fröbe ("Es geschah am hellichten Tag") und Romy Schneider ("Die Spaziergängerin von Sans-Souci") hochkarätig besetzt.