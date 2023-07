Silberkiesel – Hunkeler tritt ab

An seinem letzten Arbeitstag vor der Pensionierung leitet Kommissär Hunkeler (Mathias Gnädinger) in Basel einen Einsatz am französischen Bahnhof. Der mit dem Zug anreisende belgische Diamantenschmuggler Dennis Lombard (This Maag) soll observiert werden und die Polizei zu seinem unbekannten Auftraggeber führen, mutmasslich in die höchsten Kreise. Aber die verdeckte Operation misslingt, der Kurier wird misstrauisch, entdeckt seine Beschatter und ergreift die Flucht Richtung Innenstadt.