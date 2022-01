1864: Major Dundee, ein Kavallerieoffizier der Unionsarmee im amerikanischen Bürgerkrieg, wird wegen Fehlverhaltens in ein Kriegsgefangenenlager nach New Mexico strafversetzt. Nachdem eine Armeekolonne und eine Rancher-Familie von Apachen unter der Führung von Häuptling Sierra Charriba massakriert worden sind, rückt Dundee mit einer eigens zusammengestellten Truppe aus, um einen persönlichen Krieg gegen das mordend und plündernd durchs Land ziehende Indianeroberhaupt zu führen.



Diese Truppe besteht aus Weißen und Schwarzen, ein paar Leuten von Dundees Wachmannschaft, Indianer-Scouts und einem Haufen inhaftierter Südstaatler, die zuvor unter der Führung von Dundees ehemals bestem Freund Benjamin Tyreen standen. Während der Verfolgungsjagd, die kreuz und quer durch Mexiko geht, kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen den einzelnen Parteien. Die zusammengewürfelte Truppe, zu der unterwegs die hübsche Witwe eines mexikanischen Arztes stößt, gerät zudem zwischen die Fronten von Mexikanern und Franzosen, die Kaiser Maximilian I. in Mexiko an die Macht bringen wollen. Der ganze Feldzug wird zum Himmelfahrtskommando.



"Sierra Charriba" (im Original "Major Dundee") ist der dritte Spielfilm des Hollywood-Außenseiters Sam Peckinpah und ein vielschichtiges Porträt jenseits jeder Heldenglorifizierung, in der Hauptrolle provokant besetzt mit Charlton Heston. Das Studio Columbia hatte sich wohl einen epischen Western mit versöhnlicher Botschaft erhofft. Die Vision des Regisseurs war eine andere. Beim Schnitt kam es zum Zerwürfnis. Die inzwischen restaurierte Fassung schließt einige wesentliche Lücken der verstümmelten alten Kinofassung. Sie bildet die bis heute längstmögliche Version des Films.