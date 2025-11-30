Film
Shorta – Das Gesetz der Straße
Die Polizei von Kopenhagen sieht sich schweren Rassismusvorwürfen ausgesetzt: Nach einem brutalen Einsatz liegt der 19-jährige Talib Ben Hassi schwer verletzt im Koma.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.11.2025
- 23:15 - 00:55 Uhr
Besonders in der Hochhaussiedlung Svalegården wächst die Wut auf die Staatsmacht. Dorthin brechen der Polizist Mike Andersen und sein neuer Partner Jens Høyer zu ihrer ersten gemeinsamen Streifenfahrt auf. Sie sollen sich zurückhaltend verhalten.
Doch bei einer willkürlichen Personenkontrolle demütigt Andersen, ohne dass Høyer einschreitet, den Jugendlichen Amos Al-Shami auf offener Straße. Als Amos einen Fluchtversuch unternimmt und sich die Nachricht von Talibs Tod herumspricht, wendet sich die Gewalt plötzlich gegen die Gesetzeshüter. Eine Gang beginnt eine Jagd auf die Beamten, die bei ihrer Flucht auf die Hilfe des ortskundigen Amos angewiesen sind.
Während ihn Anderson wie eine Geisel behandelt, möchte Høyer das Leben des Jungen schützen und in dieser brenzligen Lage kühlen Kopf bewahren. Je näher die Gefahr rückt, umso mehr drohen auch die Spannungen zwischen den beiden Polizisten zu eskalieren.
Das Wort „Shorta“ stammt aus dem Arabischen und bedeutet „Polizei“. Die rasante Kameraarbeit, überraschende Wendungen und die labyrinthische Hochhaussiedlung als Schauplatz zeichnen die dänische Kinoproduktion aus.
Darsteller
- Mike Andersen - Jacob Lohmann
- Jens Høyer - Simon Sears
- Amos Al-Shami - Tarek Zayat
- Sami - Dulfi Al-Jabouri
- Talib Ben Hassi - Jack Pedersen
- Abia - Özlem Sağlanmak
Stab
- Regie - Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid