Der junge Polizist wendet sich an seinen Vorgesetzten, doch anstatt etwas zu erreichen, wird Serpico in ein anderes Revier versetzt. Aber auch dort wird er erneut mit Dienstvergehen konfrontiert.



Das Misstrauen seiner Kollegen ihm gegenüber wächst zunehmend, und obgleich Serpico sich als Außenseiter bald selbst in Gefahr bringt, gibt er sein Ziel nicht auf, die Korruption bei der Polizei öffentlich zu machen. Da jedoch selbst der Bürgermeister der Stadt sich nicht mit den Missständen auseinandersetzen will, sieht Serpico als letzten Ausweg nur den Gang zur Presse. Er macht die Bekanntschaft eines Journalisten der "New York Times", der den Fall publizieren will.



"Serpico" gehört nicht nur zu den beeindruckendsten Werken von Regisseur Sidney Lumet ("Die zwölf Geschworenen", "Network"), sondern zählt ebenso zu den herausragendsten Filmen des New-Hollywood-Kinos. Al Pacinos wurde 1974 für sein intensives Spiel mit dem Golden Globe ausgezeichnet. In Vorbereitung für seine Rolle verbrachte Pacino viel Zeit mit dem "echten" Police Officer Frank "Paco" Serpico, auf dessen Erlebnissen der Film beruht. Lumet und sein Team drehten die einzelnen Szenen in umgekehrter Reihenfolge, und Pacinos Vollbart wurde nach und nach gestutzt.