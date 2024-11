Zwischen den beiden Männern gab es bereits während des Bürgerkriegs eine schicksalhafte Begegnung. - Das Westernepos präsentiert ein packendes Duell zwischen den Superstars Pierce Brosnan und Liam Neeson vor grandioser Landschaftskulisse.



Wenige Jahre nach Ende des Sezessionskriegs reitet Gideon, ein ehemaliger Captain der Nordstaaten, durch die verschneiten Berge Nevadas. Dicht auf seinen Fersen befindet sich eine Gruppe von Männern, die ihn zur Strecke bringen will, doch den Grund kennt er nicht. Nachdem der Ex-Soldat angeschossen wird, flüchtet er zu Fuß, lediglich mit einem Messer bewaffnet. Nun muss er sich nicht nur gegen seine Verfolger zur Wehr setzen, sondern zusätzlich gegen das Wetter und die menschenleere Natur ankämpfen.



Obwohl Gideon seine Jäger nicht endgültig abschütteln kann und er sich mehrmals in schier ausweglosen Situationen befindet, gelingt es ihm, zu überleben. Er überwältigt sogar einzelne Verfolger, gelangt wieder in den Besitz von Waffen und Pferd - und flüchtet weiter. Die Jagd dauert nun schon Wochen, aber ein Ende scheint nicht in Sicht. Denn mittlerweile hat sich offenbart, dass der Anführer der Gruppe die vier Söldner angeworben hat, um Rache an Gideon zu üben: Als Colonel kämpfte Carver nämlich für die Armee der Südstaaten, wobei es zu einer schicksalhaften Begegnung zwischen den beiden Männern kam. Gideon erkennt, dass sein von blindem Hass getriebener Jäger nicht ruhen wird, bis sie sich erneut gegenüberstehen werden.



Vor atemberaubender Kulisse liefern sich die beiden Topstars Pierce Brosnan und Liam Neeson ein intensives Duell, das nicht nur packende Spannung bietet, sondern auch in überzeugender Weise die Fragen von Schuld, Sühne und Vergeltung aufwirft. Regisseur David Von Ancken, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, präsentierte mit "Seraphim Falls - Gnadenlose Jagd" sein Spielfilmdebüt.