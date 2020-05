Sea of Love - Melodie des Todes

In einem vornehmen Apartmenthaus fühlt sich eine Bewohnerin nachts durch laute Musik gestört. Sie klopft an die Zimmertür, die nur angelehnt ist. Der Song "Sea of Love" schallt durch den Raum, in dem ein nackter Mann ermordet auf dem Bett liegt. Frank Keller von der New Yorker Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Der Detective hat knappe 20 Dienstjahre und eine gescheiterte Ehe hinter sich und versucht, seiner Krise mit Alkohol und Zynismus zu begegnen.



Nun stoßen er und sein Kollege Sherman schon auf den zweiten Fall einer vermutlichen Mordserie, bei der die männlichen Opfer zuvor auf eine Kontaktanzeige reagiert hatten - ganz offensichtlich eine heiße Spur. Also gibt Keller selbst eine Annonce in der Rubrik "Bekanntschaften" auf und trifft sich mit zahlreichen Frauen. Schon bald landet er einen folgenschweren Treffer: Denn Helen Cruger ist nicht nur eine Verdächtige, sondern auch eine sehr attraktive Frau.



In stilvollen Bildern wird in diesem Film die Atmosphäre der späten 1980er-Jahre gefeiert, der emotionale Nährboden für die auflodernde Leidenschaft zwischen Frank Keller und Helen. Vor dem Hintergrund einer sorgfältig gezeichneten Großstadttristesse verwebt Harold Becker in seinem Neo-Noir-Thriller auf intelligente Weise die Krimihandlung mit prickelnder Erotik.