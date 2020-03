Sea of Love - Melodie des Todes

Al (Alfredo James) Pacino, geboren am 25. April 1940 in New York, stammt aus einer sizilianischen Einwandererfamilie. Sein Vater Salvatore wurde noch in der Mafia-Hochburg Corleone geboren. Sein Schauspieldebüt gab Al Pacino in den 1960er-Jahren auf Broadway-Theaterbühnen. Nach mehreren Engagements am Theater überzeugte er 1973 in dem in Cannes preisgekrönten Film "Scarecrow" ("Asphaltblüten") die Kritiker und das Kinopublikum.