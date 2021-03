Die neue US-Militärbasis im 250-Einwohner-Dorf weckt Begehrlichkeiten oder feuert sie zusätzlich an. Obwohl kaum einer die Amerikaner leiden kann, macht doch jeder seine Geschäfte mit ihnen. Teilweise skrupellos und illegal und mit dramatischen Folgen. So auch Robert Neidhardt, der als Lkw-Fahrer einem Ring von Betrügern angehört, die für einen Flughafen der Amerikaner bestimmtes Baumaterial abzweigt und schwarz weiterverkauft.



Als er seine frühere Freundin Inge wiedersieht, die nun mit einem amerikanischen Offizier verheiratet ist, geraten Gefühle und illegale Geschäfte außer Kontrolle. Nach einem Unfall während einer der betrügerischen Fahrten geht es für ihn um die nackte Existenz.



"Korruption und Prostitution bestimmen den Alltag in Sohnen. Straßenstrich und Amüsierbetriebe, Wirtschaftskriminalität und herzliche Abneigung zwischen Deutschen und Amerikanern prägen das Zusammenleben der Menschen. Junge und alte Generationen treffen aufeinander, wobei Käutner auf einseitige Figurenzeichnungen seiner Protagonisten verzichtet. Es ist ein düsterer Ort, den uns Käutner in 'Schwarzer Kies' präsentiert, ein tief pessimistischer Einblick auf die Jahre des Wirtschaftswunders." (Deutsche Welle online)