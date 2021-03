Dietrich Brüggemann, geboren 1976 in München, hatte sein Langfilmdebüt mit dem 2006 an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstandenen Episodenfilm "Neun Szenen". Für sein Drama "Kreuzweg" (2014) wurde er auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Brüggemanns Spielfilme gewannen Preise auf zahlreichen Filmfestivals. Dietrich Brüggemann, der, wie er selbst schreibt, "eigentlich gar nicht so sehr im Kino, sondern eher am Klavier aufwuchs", begleitet außerdem Stummfilme, komponiert die Musik seiner eigenen Filme und drehte nach eigenen Angaben seit 2010 Musikvideos "für einen beträchtlichen Teil der deutschen Indie-Szene".