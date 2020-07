Begeistert von seinem Einsatz, zieht Omars Boss, der Drogenbaron Frank Lopez, Tony näher an sich heran, und Tony erlebt einen rasanten Aufstieg in Miamis Drogenszene. Doch er lässt sich zu eigenmächtigem Handeln hinreißen und gerät in einen Konflikt mit Lopez, zumal er auch ein Auge auf dessen Frau Elvira geworfen hat. Der Konflikt endet blutig, mit Verlusten auf beiden Seiten: Tony liquidiert Lopez, heiratet dessen Frau Elvira und ist nun selbst zum Gangsterboss avanciert. Er verbündet sich mit dem mächtigen bolivianischen Drogenbaron Sosa. Doch auch diese Verbindung währt nicht lange. Als Tony einen Auftrag Sosas in seinem Sinne umändert, kommt es zum Bruch, und es beginnt ein Machtkampf auf Leben und Tod.