Saturday Night Fever - Nur Samstag Nacht

Der Spielfilm von John Badham machte John Travolta zum Superstar, bescherte den Bee Gees mehr als einen Evergreen ("Stayin' Alive", "How Deep Is Your Love", "Night Fever" und "More Than a Woman") und kann mit Fug und Recht als prägendes Werk der Disco-Ära gelten. Doch er zeichnet auch ein durchaus raues Bild von der großstädtischen Jugendkultur der späten 1970er-Jahre.