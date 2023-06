Ruhet in Frieden

Nachdem acht Jahre zuvor einer seiner Einsätze mehrere Todesopfer forderte, hat der New Yorker Cop Matt Scudder den Polizeidienst verlassen. Jetzt arbeitet er als Privatdetektiv. Er trinkt zu viel, weshalb Scudder an Sitzungen der Anonymen Alkoholiker teilnimmt. Dort spricht ihn eines Abends der drogenabhängige Künstler Peter Kristo an. Er bittet um Hilfe für seinen Bruder Kenny.



Als Scudder Kenny in dessen Haus aufsucht, erfährt er, dass Kennys Frau Carrie entführt und getötet wurde. Getötet, obwohl ihr Mann das geforderte Lösegeld zahlte. Kenny ist verzweifelt, sinnt aber auch auf Rache. Die Polizei will er nicht einschalten, er will die Sache selbst erledigen. Scudder erkennt schnell, dass Kenny sein luxuriöses Leben mit dem Verkauf von Drogen finanziert – und lehnt den Auftrag ab.



Doch als Kenny Scudder noch einmal das Ausmaß seiner persönlichen Tragödie vor Augen führt, lässt sich der Ex-Cop erweichen. Kenny erzählt Scudder, dass ihn die Entführer mit dem Geld in einer regennassen Winternacht auf eine sadistische Schnitzeljagd schickten, die damit endete, dass Kenny seine Frau tot in einem Kofferraum fand. Tonbandaufnahmen belegen, welch grausames Spiel die Entführer und mögliche Komplizen mit Kenny trieben.



Scudder sucht nach einem Anhaltspunkt, einem Muster, recherchiert in der Bibliothek weitere Entführungen mit Todesfolge. Dort macht er die Bekanntschaft des obdachlosen Teenagers TJ. TJ liebt Detektiv- und Kriminalromane, will Scudder helfen und macht ihn auf den Fall der ebenfalls entführten und getöteten Marie Gotteskind aufmerksam.



Für Scudder beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Er muss das Muster der Killer erkennen, um sie stoppen zu können. Denn die Täter haben bereits ihr nächstes Opfer ins Visier genommen.



Der Film entstand nach einer Romanvorlage von Lawrence Blocks Thriller "Endstation Friedhof". Die Vorlage ist der zehnte Roman einer Bestsellerserie um den problembelasteten Ex-Cop Matt Scudder.



Die Figur ging Lawrence Block einfach nicht aus dem Kopf: "Ich habe schon Mitte der 1970er-Jahre angefangen, über Matthew Scudder zu schreiben. Im Laufe der Jahre gab es Augenblicke, als es so schien, dass die Serie vorbei wäre, aber es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, dass es noch mehr über ihn zu sagen gibt."



Gedreht wurde an Originalschauplätzen in New York: "Der kühle New Yorker Winter bildet den zentralen Hintergrund, um die Essenz der Geschichte und Scudders Isolation einzufangen. Er wurde auf brillante Art und Weise von dem Kameramann Mihai Mălaimare Jr. auf Film gebannt, der für seine Arbeit an dem Film 'The Master' gefeiert wurde. 'New York ist sogar in seiner Degradierung und seiner Verwahrlosung noch schön', sagt Produzentin Stacy Sher dazu." (zitiert nach dem deutschen Presseheft zum Film)



Der Green-Wood-Friedhof, wichtiger Schauplatz der Handlung, liegt im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Kennys Stadthaus befindet sich ebenfalls in Brooklyn, in Clinton Hill. Weitere Drehorte waren Hell's Kitchen, Red Hook, Bushwick und die Lower East Side.



Dan Stevens als Kenny Kristo wurde mit der TV-Serie "Downton Abbey" weltberühmt. In drei der insgesamt sechs Staffeln spielte der Engländer den sympathischen bürgerlichen Erben eines riesigen Adelssitzes in Yorkshire.



Kinokenner und -Fan Steven Gätjen schrieb anlässlich der Premiere des Thrillers in "TV Movie": "Liam Neeson ist ein fantastischer Schauspieler und Actionstar. Er verkörpert, was Sylvester Stallone mit seinem übertrainierten Körper nicht mehr kann und Arnold Schwarzenegger nie konnte: Glaubwürdigkeit! Auch darum ist 'Ruhet in Frieden' ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Für mich ein Highlight im Kino."



Liam Neeson im Interview mit der "Frankfurter Rundschau" (vom 12. November 2014) über seinen und den Filmcharakter: "Gerade der Aspekt des 'Loner' hat mir an ihm sehr gefallen. Das war sicher einer der Gründe, warum ich ihn gerne spielen wollte. Solche Charaktere haben mich eigentlich schon immer fasziniert. Diese Privatdetektive in Chandler- oder Hammett-Krimis habe ich geliebt. Und als Junge fand ich Robert Mitchum den coolsten Mann überhaupt."