Robert Roy MacGregor, genannt "Rob Roy", entstammt einem angesehenen schottischen Geschlecht, sieht sich aber unter korrupter englischer Herrschaft mit immer größerer Armut in seiner Umgebung konfrontiert. Um die Lebensumstände seines Clans zu verbessern, will er Geld vom Marquis von Montrose leihen, um ein gewinnbringendes Geschäft abzuwickeln. Doch dessen intriganter Verwalter Killearn ersinnt zusammen mit dem bankrotten Lebemann Cunningham eine List, um das geliehene Geld zu stehlen.



Ohne die Mittel, das Geschäft abzuschließen und den Kredit zurückzuzahlen, sieht sich Rob Roy mit dem Versuch des Marquis konfrontiert, ihn zu einem Meineid wider einen Konkurrenten zu zwingen. Als er sich weigert, soll er in den Schuldturm gesperrt werden. Freilich zieht der aufrechte Kämpfer die Flucht vor, rechnet aber nicht mit der Grausamkeit, mit der sich der sadistische Cunningham im Namen des Marquis rächt. Es entbrennt ein Wettkampf zwischen dem ehrenhaften Clanführer und dem skrupellosen Lebemann, in den auch Rob Roys Ehefrau Mary hineingezogen wird.



Das opulente Schotten-Epos "Rob Roy" von Regisseur Michael Caton-Jones bietet Abenteuerkino vom Feinsten. Dabei gelingt es dem vorzüglichen Schauspielerensemble auf eindrucksvolle Weise, seinen Figuren Präsenz zu verleihen. Liam Neeson verkörpert den mutigen Freiheitskämpfer Rob Roy, der sich gegen verräterische Feinde und raffgierige Adlige zur Wehr setzen muss. Oscarpreisträgerin Jessica Lange überzeugt als seine warmherzige Ehefrau Mary. Die beiden britischen Charakterdarsteller Tim Roth und John Hurt brillieren als intrigantes Gauner-Gespann.



Die Zeitung "Die Welt" urteilte: "Mit finsteren bärtigen Typen in düsteren Spelunken, dekadenten Adeligen in noblen Besitztümern, Lagerfeuerromantik und Schwerterduellen beschwört Michael Caton-Jones eine urwüchsige Männerwelt vor großartiger Landschaftskulisse."