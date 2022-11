Michael Sullivan ist Teil einer Bande aus dem ländlichen Illinois, die im weiteren Umfeld von Al Capone in den USA der 1930er-Jahre ihr Unwesen treibt. Sein betagter Boss, John Rooney, für den Sullivan als "Vollstrecker" arbeitet, ist sein Ersatzvater geworden. Nach außen hin ist Sullivan gediegen und loyal, und er arbeitet wohlüberlegt und verlässlich. Seine Frau und seine Söhne wissen nichts von seiner oft todbringenden Arbeit.



Als jedoch Rooneys unbeherrschter Sohn Connor im Affekt einen Menschen tötet, wird Sullivans jüngster Sohn Zeuge. Die Rooneys nehmen Sullivan das Versprechen ab, dass sein Sohn schweigen wird. Doch wieder ist es Connor, der in seiner Eifersucht auf Sullivan und durch unüberlegte Aktionen eine Eskalation herbeiführt, sodass Sullivans Frau und versehentlich sein älterer Sohn getötet werden.



Michael schwört nun blutige Rache und startet einen Feldzug gegen die Rooneys, wobei sein jüngster Sohn ihm nicht mehr von der Seite weicht. Doch seine Gegner sind nicht nur die Rooneys, sondern auch der Auftragsmörder Harlen Maguire, der ihn unerbittlich verfolgt.



Sam Mendes ("American Beauty", "Zeiten des Aufruhrs") ist trotz seiner beiden actionreichen James-Bond-Filme als Regisseur von Familiendramen bekannt geworden. Auch "Road to Perdition" ist in gewissem Sinne eine Familiengeschichte, so wie Coppolas "Paten"-Filme, die immer auch vom Zusammenhalt einer "Familie" und ihren (grausamen) Regeln erzählen.



Mit Tom Hanks, Paul Newman – in seiner letzten Filmrolle –, Daniel Craig und Jude Law ist der Film hochkarätig besetzt. Großen Anteil an der fesselnden Wirkung des Films hat jedoch auch Conrad. L. Hall als Kameramann, der Filme wie "Zwei Banditen", "Der Marathon-Mann" und "American Beauty" drehte. Für seine letzte Kameraarbeit vor seinem Tod wurde er posthum mit einem Oscar, einem BAFTA-Award und dem Preis der American Society of Cinematographers ausgezeichnet.



"Perdition" bezieht sich zwar im Film konkret auf eine angebliche Stadt, doch lässt sich der Titel auch wörtlich mit "Straße ins Verderben" übersetzen – angesichts des schicksalhaften Geschehens keine Untertreibung.