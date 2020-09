Reykjavik - Rotterdam: Tödliche Lieferung

Mithilfe der Besatzung, die an diesem Coup anteilig mitverdient, will Kristófer auf illegalem Weg größere Mengen Alkohol nach Island bringen. Doch aufgrund einer Intrige läuft das Geschäft nicht wie geplant. Als Kristófer in Rotterdam bei dem brutalen Hehler Hoogland die Ware einkaufen will, ist plötzlich das Geld verschwunden. Um den Alkohol zu "bezahlen", muss der Schmuggler gezwungenermaßen an einem improvisierten Überfall teilnehmen, bei dem er nur mit knapper Not der Verhaftung entgeht. Doch auch zu Hause in Reykjavik läuft einiges schief, denn Steíngrimur spielt ein doppeltes Spiel: Der Dealer will seine Ex-Freundin, Kristófers Frau Íris, zu sich zurückholen. Um Kristófer aus dem Weg zu räumen, verrät er den ehemals besten Freund an die Polizei, die den eingelaufenen Frachter im Hafen komplett auseinandernimmt. Doch Kristófer hat für derartige Fälle vorgesorgt.



Der kurzweilige Trip von Reykjavik nach Rotterdam und zurück überzeugt nicht nur durch seine rasant und stilsicher in Szene gesetzte Action, sondern auch durch seinen trockenen Humor, dank dessen die düstere Hintergrundgeschichte eine leichte Note erhält. Durch die geschickte Verquickung von Ironie und Realismus entsteht ein Hauch von Tarantino. Neben dem quirligen Baltasar Kormákur ist der unterhaltsame Islandkrimi bestens besetzt mit Ingvar Eggert Sigurdsson, der bereits in "Der Tote aus Nordermoor" als schräger Kommissar begeisterte.