Jelena bleiben nur wenige Tage, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Sie lebt zwar in einer großen Familie, aber die Generationen leben nebeneinanderher und kommunizieren überwiegend schimpfend und schreiend miteinander. Nur der etwas unbeholfene Schwiegersohn in spe ist freundlich und zuvorkommend. Das alles erreicht Jelena nicht mehr. Und doch gibt es Lichtblicke in der Hoffnungslosigkeit.



Der als internationale Koproduktion entstandene serbische Spielfilm erzählt vom Preis, den die Seele zahlt, wenn alte Gesellschaftsstrukturen zusammengebrochen sind und die Menschen in der neuen Ordnung zu Randfiguren degradiert werden. Eine tragende Nebenrolle spielt in Bojan Vuletićs Film die Architektur: triste Behördengebäude aus sozialistischen Zeiten, menschenleere, zugig-unheimliche Fabrikhallen und die global immer-gleichen Bau- und Supermarkt-Monstren. Allesamt keine menschenfreundlichen Habitate und unbelebte Zeugen eines Übergangs, der menschlich und ideologisch ins Leere führt. Deshalb könnte das "J." im Filmtitel auch für Jugoslawien stehen. "Requiem für Frau J." spricht von den "kleinen Leuten" und für diese sowie von und für die Frauen, die in den Zeiten des Umbruchs und der Not die Hauptlast tragen.



Regisseur Bojan Vuletić, 1977 in Belgrad geboren, studierte Film- und Fernsehregie an der Universität der Künste Belgrad (Fakultät der Dramatischen Künste). Als Koautor wirkte Vuletić mit Stefan Arsenijević an dem Episodenfilm "Gesucht und gefunden" und an "Liebe und andere Verbrechen" mit, der auf der Berlinale 2008 Premiere hatte. Für seinen ersten Spielfilm "Reiseführer durch Belgrad mit Singen und Weinen", der bei "goEast" 2012 seine internationale Premiere feierte, gewann er mehrere nationale und internationale Preise. Mit "Requiem für Frau J.", seinem zweiten Spielfilm, gewann Vuletić beim Wiesbadener "goEast"-Festival 2017 den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis, die "Goldene Lilie" für den besten Film. Die internationale Jury sagte: "Vielen Dank, Frau J., für die Hoffnung, die Sie bringen."