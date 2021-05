Simon Silvers Ankündigung, nach 30 Jahren wieder öffentlich auftreten zu wollen, setzt die gesamte Szene von Mentalisten und Wunderheilern in helle Aufregung. Niemand konnte dem blinden Medium bisher irgendwelche Tricks nachweisen. Im Gegensatz zu Margaret brennt Tom darauf, Silver ins Visier zu nehmen. Dieser erklärt sich sogar dazu bereit, seine Fähigkeiten mit strengsten wissenschaftlichen Methoden untersuchen zu lassen. Dabei muss Tom feststellen, dass Silver mit den üblichen Methoden nicht beizukommen ist. Wie besessen taucht der Physiker nun immer tiefer in die mystische Welt von Silver ein.



Mit "Buried - Lebend begraben" schaffte Rodrigo Cortés den internationalen Durchbruch und den Sprung nach Hollywood. In dem Mystery-Thriller "Red Lights", der beim "Sundance Film Festival" seine Premiere feierte, spielt der preisgekrönte spanische Regisseur geschickt mit dem Genre und den Erwartungen des Zuschauers. Robert De Niro und Sigourney Weaver stehen sich in einem Psychoduell gegenüber, bei dem die nüchterne Psychologin erstmals Übernatürliches nicht so einfach abtun kann. Zurückgenommen gibt der irische Schauspieler Cillian Murphy ihren verbissenen Gefährten Tom Buckley, der durch den charismatischen Silver endlich zu sich selbst findet.