April 1988: Philippe Legorjus, Verhandlungsspezialist und Chef einer Anti-Terror-Einheit, wird in den Pazifik abkommandiert. Rebellen haben im französischen Überseegebiet Neukaledonien einen Stützpunkt der Polizei überfallen und 30 Geiseln genommen. Neben Legorjus' Truppe werden auch 300 Soldaten entsandt.



Während das Militär auf ein schnelles Eingreifen drängt, gewinnt Legorjus allmählich das Vertrauen des Anführers der Rebellen. Doch in Frankreich stehen bald Präsidentschaftswahlen an, und weder François Mitterrand noch Jacques Chirac wollen vor ihrem Volk als Schwächlinge dastehen.



"Rebellion" ist ein packender Kriegsfilm und ein spannendes Politdrama zugleich. "L'ordre et la morale" ("Die Ordnung und die Moral"), wie der französische Originaltitel des Films lautet, beruht auf einer wahren Geschichte: den Aufständen der Ureinwohner Neukaledoniens gegen das französische Mutterland im Jahr 1988.



Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Mathieu Kassovitz, der 1995 mit "Hass" in Cannes den Preis als Bester Regisseur und den César in der Kategorie Bester Film gewann, inszenierte "Rebellion" mit sozialkritischem Bezug auf den "War on Terror" nach 9/11.