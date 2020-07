Rache folgt eigenen Regeln

Zu den Hauptdarstellern Josh Duhamel ("Transformers") und Rosario Dawson ("Der Zoowärter", "Sin City") gesellen sich gleich mehrere klangvolle Namen. Während Bruce Willis nach wie vor zur ersten Riege der Actionstars gehört, überzeugte Vincent D'Onofrio in zahlreichen Filmen vor allem als Charakterdarsteller. Unvergessen bleiben seine Darstellung des Private Paula in Stanley Kubricks "Full Metal Jacket" sowie die Rolle des perversen Serienkillers Carl Rudolph Stargher in "The Cell" von Tarsem Singh.