Public Enemy No. 1 - Todestrieb

1973 gelingt Jacques Mesrine ein spektakulärer Ausbruch aus dem Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Saint-Vincent-de-Paul in Paris. Der Verbrecher kehrt nach Frankreich zurück und führt mit seinen Kompagnons Michel Grangier und Michel Ardouin sein riskantes Leben als "Staatsfeind Nr. 1" fort. Doch Mesrine wird bald wieder wegen Raubes und versuchten Mordes inhaftiert. Gegenüber der Polizei prahlt er, dass er in drei Monaten wieder auf freiem Fuß sein wird.



Tatsächlich gelingt es ihm bereits während seines Prozesses, den Richter als Geisel zu nehmen und zu fliehen. Als Mesrine und sein engster Vertrauter Ardouin im September 1973 bei einem Bankraub beinahe erwischt werden, beenden die Gangster ihre Zusammenarbeit. Schließlich gelingt es Kommissar Broussard, Mesrine in einer Pariser Wohnung zu stellen.



Im Gefängnis verfasst Mesrine seine Memoiren, die, begleitet von großem Medienecho, unter dem Titel "Der Todestrieb" erscheinen. Einige Zeit später gelingt es dem Verbrecher, zusammen mit seinem Mitinsassen François Besse aus dem Pariser Gefängnis La Santé zu fliehen. Wieder in Freiheit tun sich die beiden unterschiedlichen Männer zusammen. In Paris lernt Mesrine die Prostituierte Sylvie Jeanjacquot kennen. Beide werden ein Paar.



Doch Mesrines wachsende Paranoia und sein Größenwahn führen dazu, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Polizei ihn stellen wird. Und Mesrine hat geschworen, sich auf keinen Fall lebend gefangen nehmen zu lassen.