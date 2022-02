Prof. Wall im Bordell

Auf das Gespräch lässt sie sich nur ein, da für die Zeit bei der strengen Chefin Astrid bereits bezahlt ist. Wenn Wall wirklich wissen will, warum sie sich bei einem Vortrag über den tragischen Fall einer Bankräuberin verrannt hat, dann muss alles nach ihren Spielregeln laufen.



Schon bald stellt nicht mehr der Professor die Fragen, sondern seine frühere Studentin, die ihn mit harten Bandagen ins Verhör nimmt. Am liebsten würde er das Gespräch wieder auf sein vertrautes Terrain verlegen: eine Sprechstunde an der Universität.



Aurelie will jedoch etwas zu Ende bringen, das sie schon lange mit sich trägt. Was Wall von der jungen Frau erfährt, lässt ihn an vielem zweifeln - auch an sich selbst.