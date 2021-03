Das "Presidio" in San Francisco, 1776 von den Spaniern gegründet, war bis 1994 der älteste Militärstützpunkt der USA. Wie schon in "2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen" (1984) inszenierte Peter Hyams als Regisseur und Kameramann hier seinen gleichnamigen spannenden Actionthriller. Für die Verfolgungsjagd am Anfang des Films ließen sich die Filmemacher von der Polizei von San Francisco die steilsten Straßen der Stadt zeigen, um dort ihre Autos fliegen zu lassen. Hauptdarsteller Mark Harmon, im Film Partner und Gegenspieler von Sean Connery, entschloss sich während der Dreharbeiten, alle spektakulären Stunts des Films selbst zu übernehmen.