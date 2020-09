Das "Presidio" in San Francisco, 1776 von den Spaniern gegründet, war bis 1994 der älteste Militärstützpunkt der USA. Wie schon in "2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen" (1984) inszenierte Peter Hyams als Regisseur und Kameramann hier seinen gleichnamigen spannenden Actionthriller.