Für den Krankenpfleger Samuel dreht sich zurzeit alles um das Wohl seiner Frau Nadia, die eine komplizierte Schwangerschaft durchmacht und sich unbedingt schonen soll. Dann aber bewahrt er im Krankenhaus ein kurz zuvor eingeliefertes Unfallopfer vor einem Mordanschlag - und plötzlich steht sein gesamtes Leben Kopf. Denn bei dem Verletzten handelt es sich um den Schwerverbrecher Hugo Sartet, dessen Handlanger nun Samuels Frau entführen und ihn vor die Wahl stellen: Entweder er schmuggelt ihren von der Polizei bewachten Boss aus dem Krankenhaus, oder er wird Nadia nie wiedersehen.



Angesichts dieser Bedrohung wächst der harmlose Pfleger über sich selbst hinaus. Es gelingt ihm tatsächlich, den verwundeten Gangster in einer waghalsigen Aktion aus der Klinik zu bringen. Allerdings will er Sartet nur im direkten Austausch gegen Nadia laufen lassen. Er weiß, dass er nichts zu verlieren hat. Für die zuständige Ermittlerin Catherine Fabre und ihren kompromisslosen Rivalen Patrick Werner gilt er ohnehin als Komplize.



Damit sind zwei Killer und die Polizei Samuel und Sartet dicht auf den Fersen, und nach einer spektakulären Flucht durch halb Paris verstecken die beiden Männer sich in einem geheimen Apartment Sartets. Doch Samuel beginnt daran zu zweifeln, dass die Verbrecher Nadia wirklich laufen lassen werden. Er verständigt heimlich die Polizei - ein folgenreicher Fehler, denn der ahnungslose Sartet wurde von einer korrupten Polizeieinheit als Schachfigur in einer mörderischen Intrige benutzt. Und diese Beamten schrecken vor nichts zurück, um den unliebsamen Zeugen und seinen Helfer aus dem Weg zu räumen. Samuel hat keine Wahl: Er muss sich mit dem abgebrühten Gangster verbünden, wenn er sein eigenes Leben und das seiner Frau retten will.



"Point Blank - Aus kurzer Distanz" reiht sich nahtlos in die hochkarätige Riege neuerer französischer Thriller wie "Kein Sterbenswort" und "Public Enemy No. 1" ein. Regisseur Fred Cavayé, dessen Kassenhit "Ohne Schuld" als Vorlage des Russell-Crowe-Thrillers "72 Stunden - The Next Three Days" diente, inszenierte die clever konstruierte Story temporeich und mit beinharten Actionszenen. Die Filmmusik stammt von dem gebürtigen Frankfurter Klaus Badelt, der auch den Soundtrack zu "Fluch der Karibik" komponierte. Vom renommierten amerikanischen "National Board of Review" wurde "Point Blank - Aus kurzer Distanz" als einer der besten ausländischen Filme des Jahres ausgezeichnet.