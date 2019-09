Doch diese Nachricht löst nicht nur ein Entsetzen bei Benno und Axel aus, die nun ohne Arbeit dastehen, sondern auch für die gesamte Gemeinde, die auf die Busverbindung angewiesen ist.



In dieser verfahrenen Situation kommt es gerade recht, dass Benno bei der Testamentseröffnung einer kürzlich verstorbenen Tante erfährt, er habe eine Million Euro geerbt. Sehr schnell hat der frischgebackene Millionär einen Plan, wie er einen Teil des Geldes zum Wohl der ganzen Gemeinde nutzen kann: Er will Brausewetter die Buslinie abkaufen und gemeinsam mit Axel den Betrieb auf eigene Faust wieder aufnehmen. Für die kleinen Leute ist Benno ein Held. Sie feiern ihn als Wohltäter. Und auch sonst muss sich Benno über mangelnden Zuspruch nicht beklagen: Auf einmal hat er jede Menge neue "Freunde" aus den höchsten Kreisen der Gemeinde.



Vor allem der windige Brausewetter spielt sich plötzlich als sein neuer bester Freund auf, denn Brausewetter steht vor dem finanziellen Ruin und hat nur ein einziges Ziel: Bennos Million in die eigene Tasche zu wirtschaften. Fassungslos muss Tanja mit ansehen, wie ihr Mann sich unter Brausewetters Einfluss verändert und sich immer mehr von seiner Familie und seinem Freund Axel entfremdet. Gutherzig, aber auch etwas naiv, wie Benno ist, durchschaut er Brausewetters hinterhältiges Spiel nicht - und gerät in Gefahr, alles zu verlieren.



"Plötzlich Millionär" ist eine geistreiche Familienkomödie von Martin Gies. Ausgehend von dem alten Traum vieler Menschen, einmal Millionär zu sein, erzählt der Film eine pointiert-humorvolle Geschichte von Geld und Moral, großen Zielen und falschen Freunden.