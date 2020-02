Palace Hotel

Vieles läuft bei den Vorbereitungen im Palace nicht ganz rund. Das Zimmermädchen Emilie steckt in Geldnöten. Ihr Sohn Walter hat als Laufbote eine Mappe mit viel Geld verloren. Entgegen allen Vorschriften borgt sich Emilie darum die fehlende Summe von einem Gast. Dadurch gerät sie in Verdacht, aus dem Zimmer des hochstaplerischen Doktor Suvala Dollarnoten entwendet zu haben. Der Hotelkonditor und der Kellermeister sind von der Unschuld ihrer Kollegin überzeugt und wollen dem Dieb eine Falle stellen. Während sich in Keller und Küche die Dinge dramatisch zuspitzen, macht der schöne Freddy eine Blitzkarriere vom Hilfskoch zum Etagenkellner. Er springt ein für den alten Staub, dessen Herz plötzlich nicht mehr richtig will. Freddys Herz dagegen schlägt bereits heftig für das schöne Zimmermädchen Speranza. Und so kommt in der kleinen, wirbligen Welt des großen Hotel Palace auch die Liebe nicht zu kurz.