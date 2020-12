Joe Doucett ist alles andere als ein Vorzeigevater. Schon in der Highschool war er als arroganter Krawallmacher bekannt gewesen. Nun macht er halbherzig seinen Job als Marketingfachmann, trinkt gern und pöbelt seine Mitmenschen an. Frau und Kind werden dabei sträflich vernachlässigt.



Sein Leben ändert sich jedoch schlagartig, als er gekidnappt und in einem fensterlosen Raum eingesperrt wird. Im Fernsehen - seiner einzigen Verbindung zur Außenwelt - muss er mit ansehen, wie er des Mordes an seiner Frau angeklagt und seine gerade einmal dreijährige Tochter an Adoptiveltern weitergegeben wird. Die Verzweiflung ist groß.



Doch während seiner Gefangenschaft beginnt Joe, sich zu bessern: Er hört auf zu trinken, schreibt Briefe an die verlorene Tochter und stählt seinen Körper, um sich eines Tages an seinem Peiniger für die grausamen Taten rächen zu können. Nach 20 Jahren wird er plötzlich in die Freiheit entlassen. Ein düsterer Rachetrip beginnt, der ihn vor die mysteriöse Frage stellt: Wer ist für seine Gefangenschaft verantwortlich? Und warum wurde er eingesperrt?