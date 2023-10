Durch Zufall wird der Trapper Old Surehand Zeuge eines Eisenbahnüberfalls und eilt zu Hilfe. Die Angreifer können jedoch entkommen und provozieren den Stamm der Komantschen. Die Verbrecherbande flüchtet zur Ranch der Haras, wo es zum Kampf kommt. Hinterrücks erschießen die Banditen den Sohn des Farmers und schieben die Tat den Komantschen in die Schuhe. Als der Sohn des Häuptlings nach Mason City reitet, um Gerechtigkeit zu fordern, fällt auch er einem feigen Mordanschlag zum Opfer. Damit scheint der Frieden mit den Komantschen endgültig gebrochen.



Surehand ist auch in der Stadt und besucht Richter Edwards, der ihm helfen will, den Mörder seines Bruders zu finden. Doch zunächst muss er nun einen möglichen Krieg verhindern. Dabei bekommt er Hilfe von seinen Freunden Winnetou, dem Häuptling der Apachen, und Old Wabble. Doch die Lage droht endgültig zu eskalieren: Die Komantschen haben Toby, den Assistenten des Richters, und dessen Verlobte Judith in ihrer Gewalt.



Mit dem Versprechen, den Mörder des Häuptlingssohnes auszuliefern, gelingt es Surehand, die beiden zu befreien. Die Anzeichen verdichten sich, dass es sich bei dem Geschäftsmann Jack O'Neal in Wirklichkeit um den Anführer der Banditen handelt, der von allen nur "General" genannt wird. Dieser ist für die Morde verantwortlich und versucht auch, den Konflikt mit den Siedlern anzuheizen, indem er den Komantschen Waffen liefert. Letztendlich hat er es auf deren Land und Gold abgesehen – und er könnte auch mit dem Tod von Old Surehands Bruder in Zusammenhang stehen.



Der Film basiert lose auf den Reiseerzählungen von Karl May aus dem Jahr 1894, jedoch wurde die Handlung sehr frei interpretiert und stimmt nicht mit der Buchvorlage überein. Die beiden weiteren Bücher über Old Surehand wurden nicht verfilmt, obwohl der Titelzusatz dies suggerieren könnte.



In den 1960er-Jahren versuchte sich der erfolgreiche Schauspieler Stewart Granger an einem Comeback in Europa. Dabei verkörperte er insgesamt dreimal die Figur des Old Surehand in den Filmen "Unter Geiern", "Der Ölprinz" und "Old Surehand".



Als Superintendent Cooper-Smith übernahm er 1966 auch die Hauptrolle in "Das Geheimnis der weißen Nonne", einem der ebenfalls sehr beliebten und erfolgreichen Edgar-Wallace-Filme.