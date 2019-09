Nord bei Nordwest - Der wilde Sven

Was für den Ex-Polizisten und Tierarzt Hauke Jacobs wie Hokuspokus klingt, versetzt die Bewohner an der Ostsee in Schrecken. Als man eines Morgens Herrn Selchow tot im Bett auffindet, die Lungen voller Wasser, ist auch für Kriminalkommissarin Lona Vogt der Fall klar.