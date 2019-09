Nevada Pass

Bei einem kurzen Aufenthalt in Myrtle gesellt sich der stellvertretende US-Marshal Nathan Pearce zu den Soldaten. Er führt einen gewissen John Deakin als Gefangenen mit sich, der angeblich steckbrieflich gesucht wurde. Zu den Passagieren im Zug gehören auch Gouverneur Richard Fairchild sowie die hübsche Marica, die ihren Vater in Fort Humboldt besuchen will.



Schon in Myrtle verschwinden zwei Offiziere spurlos. Bald darauf stürzt der Heizer aus dem Zug, als dieser eine Brücke passiert, und stirbt. Der mysteriöse Tod eines Arztes entpuppt sich als Giftmord. Als sich dann auch noch drei mit Soldaten besetzte Waggons auf unerklärliche Weise vom Zug lösen und einen steilen Abhang hinabstürzen, verbreiten sich Angst und Schrecken unter den Überlebenden. In der folgenden Nacht nimmt Deakin, in Wirklichkeit ein getarnter Geheimagent, im Frachtwagen die Särge unter die Lupe, die für verstorbene Soldaten des Forts mitgeführt werden. Dabei macht er eine spektakuläre Entdeckung. Offensichtlich ist er einer Verschwörung auf der Spur.



Bestsellerautor Alistair MacLean lieferte Regisseur Tom Gries eine Story, die reichlich Action- und Spannungselemente enthält. Emmy-Preisträger Gries (1922-1977) trat vor allem mit Western und Abenteuerfilmen wie "100 Gewehre" und "Der Mann ohne Nerven", ebenfalls mit Charles Bronson in der Hauptrolle, hervor.