Murer - Anatomie eines Prozesses

Karl Fischer (Franz Murer) - Mitte

Quelle: ORF/Prisma Film/Ricardo Vaz Palma

"Bei keiner Rolle ist es mir schwerer gefallen, an diese heranzugehen, als bei der von Franz Murer. Denn: Die Figur hat immer recht – auch eine böse Figur. Das war beim Murer schwer", so Hauptdarsteller Karl Fischer. "Wenn man schreckliche Dinge gemacht hat, kann man sich gewissermaßen eine eigene Demenz erzeugen. Diese Vorstellung hat mir ein wenig geholfen."



Und Fischer weiter über den besonderen Reiz daran, in dieser Produktion mitzuwirken: "Dass es möglich ist, Dinge abzuarbeiten und den Fragen nachzugehen, warum diese Menschen innerlich so verhärtet geworden sind und was sie so erschüttert hat."



Wie sich Karl Fischer auf diese Rolle vorbereitet hat? "Ich habe viel gelesen und mir vieles über die damalige schreckliche Zeit angeschaut. Außerdem habe ich mich mit dem Vater vom Michi Ostrowski in Gaishorn am See, dem Wohnort von Franz Murer, getroffen. Er hat einen alten Freund von sich mitgebracht, der Franz Murer noch persönlich gekannt hat."