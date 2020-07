Mud - Kein Ausweg

Obwohl die beiden Jungs sich nicht sicher sind, was an den Geschichten des Fremden wahr und was erfunden ist, fühlen sie sich durch ihre eigene Sehnsucht nach Harmonie und Liebe zum Schicksal dieses Mannes hingezogen. Besonders der sensible Ellis, dessen Eltern kurz vor der Trennung stehen, ist vom wortgewandten Mud fasziniert.