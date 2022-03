Die 40-jährige Márta ist Ungarin, hat ihr Heimatland aber vor vielen Jahren verlassen ‎und lebt nun in den USA, wo sie als Neurochirurgin arbeitet. Bei einem Kongress dort ‎macht sie die Bekanntschaft von János. Auch er ist Neurochirurg und Ungar. Für ‎Márta ist klar: Das ist der Mann ihres Lebens! Noch nie hat sie so starke Gefühle für ‎jemanden empfunden.



Einige Monate später lässt sie ihre Karriere sausen und kehrt ‎nach Ungarn zurück. Aber in Budapest taucht János am verabredeten Ort, auf der ‎Pester Seite der Budapester Freiheitsbrücke, zur verabredeten Zeit nicht auf. Irritiert ‎und enttäuscht macht Márta sich auf die Suche nach ihm, doch als sie ihn findet und ‎anspricht, behauptet er, sie noch nie gesehen zu haben.



Márta fliegt nun nicht einfach ‎wieder zurück, sondern richtet sich in Budapest ein, um diesem Mann nahe zu sein. ‎Ihr ehemaliger Professor versteht Mártas Rückkehr nach Ungarn bei all ihren ‎beruflichen Fähigkeiten nicht, stellt sie aber im städtischen Krankenhaus ein, wo auch ‎János arbeitet. János bleibt weiter auf Distanz. Hat sie sich alles nur eingebildet? Oder ‎will er nichts mehr von ihr wissen? Ist sie vor Liebe wahnsinnig geworden? Márta ‎versucht, ihr Gefühlschaos zu ordnen.



Die ungarische Regisseurin Lili Horvát stellt ihrem Film einen Auszug aus Sylvia ‎Plaths Gedicht "Mad Girl's Love Song" voran: "I think I made you up inside my head." ‎Eine traditionelle, verlässliche Story erzählt sie wahrlich nicht. Lili Horvát lässt in der ‎Schwebe, ob das alles real ist oder doch nur ein Wunschtraum einer Frau von 40 ‎Jahren. Spannung wird hier durch die vielschichtige Bildsprache aufgebaut, weniger ‎durch eine vorwärtstreibende Handlung. Immer wieder bremst die Regisseurin die ‎Entwicklung aus und dreht eine weitere Runde. Wobei der Weg zum Ziel interessanter ‎ist als das Erreichen dieses Ziels.



"Márta sucht János" ist Lili Horváts zweiter ‎Spielfilm und entstand nach ihrem eigenen Drehbuch. Er feierte 2020 auf dem ‎Filmfestival von Venedig in der Reihe "Giornate degli Autori" seine Premiere und war ‎in der Kategorie "Bester internationaler Film" die ungarische Einreichung für den ‎Oscar 2021. Horvát kehrte nach einem Studium der audiovisuellen Kunst an der ‎Sorbonne wieder in ihre Heimatstadt Budapest zurück und studierte dort an der ‎Universität für Theater und Film.



"Großartig. Gerissen, sanft und verwickelt ist dieser köstliche psychologische Film ‎Noir. Berauschend." (Variety)



"Neben den wunderschönen Bildern, in die man eintaucht, hält der Liebesfilm der ‎Ungarin Lili Horvát bis zum Schluss die Spannung hoch und entlässt einen mit einem ‎hoffnungsvoll positiven Gefühl." (Neue Zürcher Zeitung)‎