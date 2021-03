Auch auf seiner dritten Schule fällt es Tom schwer, sich einzugewöhnen, weil seine Mitschüler ihn hänseln. Schon immer hatte Tom das Gefühl, im falschen Körper zu stecken. Immerhin gibt es auf der neuen Schule einen Mitschüler, der sich zu Mrs. McCutcheon hingezogen fühlt und ein echter Freund wird. Und auf dem Schulfest wird auf einmal alles anders.



Regisseur John Sheedy machte 1998 seinen Bachelor of Dramatic Art an der National Drama School in Melbourne, bevor er 2002 ein Regiestudium am National Institute of Dramatic Arts in Kensington mit einem Master of Fine Arts abschloss. "Mrs McCutcheon" ist sein Debütfilm.