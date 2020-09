Ihre Freundin Jesse, heimlich mit einem indischstämmigen Arzt verheiratet, und deren lesbische Schwester Gabi kommen nicht mehr umhin, ihren rassistischen und stockkonservativen Eltern endlich die Wahrheit über ihre Lebensverhältnisse zu sagen. Miranda, als Star eines Homeshopping-Senders zum Festtag geradezu allgegenwärtig, wird damit konfrontiert, auf ihr eigenes Mutterglück verzichtet zu haben.



Ein Kindheitstrauma will die Kellnerin Kristin überwinden, die nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde: Erst wenn sie sich mit ihrer leiblichen Mutter aussöhnt, kann sie ihre Bindungsangst überwinden. Auch für den alleinerziehenden Bradley ist der "Mother's Day" ein besonderes Datum - ein Gedenktag für seine verstorbene Frau. Noch ist der Vater von zwei Töchtern nicht bereit, sich auf eine neue Liebe einzulassen. Das beginnt sich zu ändern, als er Sandy durch Zufall begegnet.



Nach "Valentinstag" (2010) und Silvester in "Happy New Year" (2011) nahm sich Garry Marshall den Muttertag vor und stürzte sein Starensemble in ein heiteres Gefühlschaos: Julia Roberts, Jennifer Aniston und Kate Hudson spielen die Hauptrollen in der romantischen Komödie um Liebessorgen, Beziehungsprobleme und Familiengeheimnisse. Marshall, der mit Julia Roberts bereits die Genreklassiker "Pretty Woman" und "Die Braut, die sich nicht traut" drehte, starb im Alter von 81 Jahren - kurz bevor "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel" in die deutschen Kinos kam. In seinem letzten Film verbindet er auf lose Weise die Geschichten seiner Protagonisten in bester Hollywood-Manier mit feinem Humor und überraschenden Wendungen.