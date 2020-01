Das dritte Kapitel des Films folgt dem mittlerweile erwachsenen Chiron - jetzt bekannt unter seinem Gangnamen "Black" -, der sich in Atlanta ein neues Leben aufgebaut und sich dabei von seinen Mitmenschen abgeschottet hat. Erst ein Anruf aus der Vergangenheit bringt Bewegung in Blacks Leben. In einem Diner kommt es zu einem unerwarteten Wiedersehen mit Kevin.