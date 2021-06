Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide erschüttert.



Nach dem Überraschungserfolg "Hereditary - Das Vermächtnis" legt Ausnahmeregisseur Ari Aster den nächsten kultverdächtigen Horrorfilm vor, der sich zu einem alptraumhaften filmischen Märchen entfaltet. "Midsommar" spielt geschickt mit der Brutalität nordischer Mythen und entfesselt in atemraubenden Bildern die Kraft obskurer Riten in Nächten, die keine Dunkelheit kennen.