Massai hält das für unter seiner Würde. Im Reservat sucht er Zuflucht bei der jungen Nalinle, die ihn liebt. Ihr Vater verrät ihn jedoch. Massai soll erneut deportiert werden, kann aber wiederum entkommen.



Fortan kämpft er ganz allein gegen "die Weißen" und entführt Nalinle, weil er fälschlich glaubt, auch sie habe ihn verraten. Als sie ihn eines Besseren belehrt hat, wird sie seine Frau. Beide suchen Zuflucht in den Bergen.



Dort kann die inzwischen schwangere Nalinle ihren Mann dazu bewegen, sich in einem abgelegenen Tal doch als Farmer zu versuchen. Den Saat-Mais hat sie gestohlen, und das bringt Massais Verfolger unter Führung des hartnäckigen Al Sieber wieder auf ihre Spur.



"Massai - Der große Apache" basiert auf wirklichen Begebenheiten und ist ein Western, der den First Nations Gerechtigkeit widerfahren zu lassen versucht. Der Film gehört zu den berühmtesten Western von Robert Aldrich (1918-1983). Unter seiner Regie entstanden darüber hinaus so unterschiedliche Klassiker wie "Vera Cruz" und "Wiegenlied für eine Leiche", aber auch der Agentenfilm "Hügel des Schreckens".