Mare lebt mit ihrem Mann Duro und den drei Kindern im Teenager-Alter direkt neben dem Flughafen, wo Duro als Sicherheitsbeamter arbeitet. Morgens, nachdem alle das Haus verlassen haben und Mare die Wäsche vor dem Haus aufgehängt hat, zündet sie sich eine Zigarette an und schaut den Flugzeugen nach. Mare ist noch nie geflogen. Niemand kennt ihre Sehnsüchte wirklich. Weder Duro noch die Kinder denken darüber nach.



Sie pflegt den Garten, kocht auf Vorrat, erzieht die Kinder, schlichtet Konflikte, schläft mit ihrem Mann, richtet die Betten, und immer wieder schaut sie den Flugzeugen nach. Eines Tages zieht ein Mann in das Haus nebenan. Er hat einen Job am Flughafen, wo nachts gerade viel gebaut wird. Piotr wird nur vorübergehend bleiben, dann will er wieder zurück zu seiner Familie.



Mare begegnet ihm täglich - und bald passiert es: Sie schlafen miteinander. Es war kein Plan, Mare liebt ihren Mann, und Piotr sucht kein Abenteuer. Für Mare ist es eine Parallelwelt, die nichts mit ihrem Alltag zu tun hat, und sie hat auch kein schlechtes Gewissen dabei. Sie sorgt sich weiter um die Familie, nur blickt sie seltener den Flugzeugen nach. Eigentlich hätte sie am liebsten beides: ihre Familie und Piotr.



"Mare" ist der neue Film von Andrea Štaka, Gewinnerin des Goldenen Leoparden für "Das Fräulein". "Mare" wurde 2019 in Kroatien gedreht und an der Berlinale 2020 in der Sektion "Panorama" uraufgeführt.